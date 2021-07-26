Привьются все. Кадыров хочет вакцинировать всё взрослое население Чечни: жителей и тех, кто в отъезде

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его регионе одиннадцать районов выполнили план по вакцинации и привили от коронавируса 60% взрослого населения. Власти республики намерены поднять планку.
О темпах вакцинации 26 июля отчитались на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией. Как сообщает Кадыров, прививочная кампания результативна не только в 11 регионах-стахановцах, но и в остальных муниципальных образованиях. Там, согласно отчётности, вплотную подобрались к порогу в 60%. Глава республики настаивает, что задерживаться на нём не нужно.
«Я подчеркнул, что мы не должны останавливаться на отметке 60%, а привить все взрослое население! В связи с этим я поручил проверить, прошли ли иммунизацию жители ЧР, выехавшие за ее пределы», — расширяет границы Кадыров.
По его мнению, система здравоохранения готова полностью отразить удар пандемии, но единственный способ преодолеть коварную инфекцию — вакцинироваться, не поддаваясь на провокации людей далеких от науки.
Кадыров заявил, что на 26 июля в субъекте привито 563 264 человека. Четыре дня назад руководитель местного оперштаба Вахит Усмаев называл цифру в 493 480, отмечая, что это 91,3% от взрослого населения. Чеченстат сообщает, что на 1 июня 2021 года в республике 1 миллион 504 тысячи 977 жителей.