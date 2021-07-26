Привьются все. Кадыров хочет вакцинировать всё взрослое население Чечни: жителей и тех, кто в отъезде

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его регионе одиннадцать районов выполнили план по вакцинации и привили от коронавируса 60% взрослого населения. Власти республики намерены поднять планку.



О темпах вакцинации 26 июля отчитались на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией. Как сообщает Кадыров, прививочная кампания результативна не только в 11 регионах-стахановцах, но и в остальных муниципальных образованиях. Там, согласно отчётности, вплотную подобрались к порогу в 60%. Глава республики настаивает, что задерживаться на нём не нужно.