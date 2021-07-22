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В Чечне от коронавируса привили 91,3 процента взрослого населения

Количество вакцинированных первым компонентом в Чечне составляет 493 480, что составляет 91,3% от взрослого населения, сообщил 22 июля РИА Новости зампред правительства Чечни, руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев.

«Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества», — сказал Усмаев.

Руководитель оперштаба также отметил, что в республике не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированного населения.

«С начала июля в республике от COVID-19 умерло свыше 100 человек. Чтобы снизить смертность от коронавирусной инфекции, необходимо выработать коллективный иммунитет, чего можно добиться лишь вакцинацией. Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую ситуацию в республике и можем утверждать, что у нас не зафиксирован ни один случай летального исхода среди населения из числа вакцинированных», —рассказал он.

По данным оперштаба Чечни, по состоянию на 22 июля общее количество умерших c начала пандемии от COVID-19 составляет 270, из них в июле — 102 человека. Количество инфицированных на сегодняшний день — 1809 человек.

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Комментарии (9)

Andy Worholl
столько животворящей жижы вылили....эхххх...главное чтобы рыба не передохла...
муматор
я сначала прочитал 913%, но почему-то не удивился.
260602101
Что то маловато. На выборах обычно 104-105% голосуют КАК НАДО.
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