В Чечне от коронавируса привили 91,3 процента взрослого населения

Количество вакцинированных первым компонентом в Чечне составляет 493 480, что составляет 91,3% от взрослого населения, сообщил 22 июля РИА Новости зампред правительства Чечни, руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев.
«Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества», — сказал Усмаев.
Руководитель оперштаба также отметил, что в республике не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированного населения.
«С начала июля в республике от COVID-19 умерло свыше 100 человек. Чтобы снизить смертность от коронавирусной инфекции, необходимо выработать коллективный иммунитет, чего можно добиться лишь вакцинацией. Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую ситуацию в республике и можем утверждать, что у нас не зафиксирован ни один случай летального исхода среди населения из числа вакцинированных», —рассказал он.
По данным оперштаба Чечни, по состоянию на 22 июля общее количество умерших c начала пандемии от COVID-19 составляет 270, из них в июле — 102 человека. Количество инфицированных на сегодняшний день — 1809 человек.