В Чечне от коронавируса привили 91,3 процента взрослого населения

Количество вакцинированных первым компонентом в Чечне составляет 493 480, что составляет 91,3% от взрослого населения, сообщил 22 июля РИА Новости зампред правительства Чечни, руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев.

«Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества», — сказал Усмаев.

Руководитель оперштаба также отметил, что в республике не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированного населения.