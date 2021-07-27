Сооснователь «Двух палочек» признан банкротом. Кредиторы требуют от него более 1 млрд рублей

Решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти на днях было опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел. Согласно документу кадомский признан банкротом, введена процедура реализации его имущества сроком на шесть месяцев, до 20 января 2022 года.

Суд признал банкротом Евгения Кадомского, сооснователя петербургского холдинга Food Retail Group, который объединял рестораны «Две палочки» и «Марчеллис». Имущество предпринимателя будет продано в счет погашения немалых долгов. Сумма задолженности, которую кредиторы просят включить в реестр требований, переваливает за 1 млрд рублей.

Заявление о банкротстве Кадомского в январе 2021 года подало ООО «Серпуховская», в котором предпринимателю ранее принадлежали 48,5%. Сумма требований юрлица составила 830 млн рублей. Также коммерческий банк «Интеркоммерц» попросил внести задолженность ответчика на сумму более 1 млрд рублей в реестр требований кредиторов. Еще 150 тыс. рублей в него попросила включить налоговая.

В июле 2020 года Кадомский, его бывшие партнеры Михаил Тевелев и Тарас Лазаренко были привлечены к субсидиарной ответственности ООО «Серпуховская» на те же 830 млн рублей.

Кадомский и Тевелев — основатели петербургского холдинга Food Retail Group. Он владел сетью ресторанов «Две палочки», «Марчеллис», бизнес-школой Swissam и развлекательным центром Maza Park. В 2016 году пути партнеров разошлись: Евгений Кадомский вышел практически из всех их совместных юрлиц. У него остались доли только в компаниях «ДП Сервис» и «Академия», которые сейчас ликвидируются.

Тевелев остался наедине с неудачной попыткой холдинга выйти на зарубежный рынок и необходимостью погашать кредиты. Как писал «Деловой Петербург», группа инвестировала в ресторан Urbo на Time Square в Нью-Йорке $ 55 млн, но в 2016 году он закрылся, так и не выйдя на окупаемость. На тот момент долговые обязательства входивших в холдинг компаний составили порядка 10 млрд рублей. Михаилу Тевелеву не удалось удержать бизнес на плаву, и в 2018 году он был признан банкротом. требования кредиторов к нему превышали 13 млрд рублей. Из них 10 млрд приходились на банк «Интеркоммерц», лопнувший в 2016 году. Сейчас под контролем АСВ в нем идет процесс конкурсного производства.