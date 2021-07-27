Сооснователь «Двух палочек» признан банкротом. Кредиторы требуют от него более 1 млрд рублей

Суд признал банкротом Евгения Кадомского, сооснователя петербургского холдинга Food Retail Group, который объединял рестораны «Две палочки» и «Марчеллис». Имущество предпринимателя будет продано в счет погашения немалых долгов. Сумма задолженности, которую кредиторы просят включить в реестр требований, переваливает за 1 млрд рублей.
Решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти на днях было опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел. Согласно документу кадомский признан банкротом, введена процедура реализации его имущества сроком на шесть месяцев, до 20 января 2022 года.
Заявление о банкротстве Кадомского в январе 2021 года подало ООО «Серпуховская», в котором предпринимателю ранее принадлежали 48,5%. Сумма требований юрлица составила 830 млн рублей. Также коммерческий банк «Интеркоммерц» попросил внести задолженность ответчика на сумму более 1 млрд рублей в реестр требований кредиторов. Еще 150 тыс. рублей в него попросила включить налоговая.
В июле 2020 года Кадомский, его бывшие партнеры Михаил Тевелев и Тарас Лазаренко были привлечены к субсидиарной ответственности ООО «Серпуховская» на те же 830 млн рублей.
Кадомский и Тевелев — основатели петербургского холдинга Food Retail Group. Он владел сетью ресторанов «Две палочки», «Марчеллис», бизнес-школой Swissam и развлекательным центром Maza Park. В 2016 году пути партнеров разошлись: Евгений Кадомский вышел практически из всех их совместных юрлиц. У него остались доли только в компаниях «ДП Сервис» и «Академия», которые сейчас ликвидируются.
Тевелев остался наедине с неудачной попыткой холдинга выйти на зарубежный рынок и необходимостью погашать кредиты. Как писал «Деловой Петербург», группа инвестировала в ресторан Urbo на Time Square в Нью-Йорке $ 55 млн, но в 2016 году он закрылся, так и не выйдя на окупаемость. На тот момент долговые обязательства входивших в холдинг компаний составили порядка 10 млрд рублей. Михаилу Тевелеву не удалось удержать бизнес на плаву, и в 2018 году он был признан банкротом. требования кредиторов к нему превышали 13 млрд рублей. Из них 10 млрд приходились на банк «Интеркоммерц», лопнувший в 2016 году. Сейчас под контролем АСВ в нем идет процесс конкурсного производства.
Несмотря на все неурядицы, проекты группы Maza Park, Swissam, «Две палочки», «Марчеллис» обрели новых владельцев и продолжили работать. «Две палочки» теперь принадлежат сервису доставки «2 берега». Из-за пандемии новый владелец сократил сеть ресторанов до двух точек. Рестораны «Марчеллис» принадлежат предпринимательнице Елене Лебединской.