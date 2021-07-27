На Парнасе появится новый детский садик на 280 мест

В Выборгском районе, в квартале, ограниченном улицами Федора Абрамова, Шишкина, Заречной и Толубеевским проездом, построят детский сад с бассейном на 280 мест. Как сообщили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», разрешение на строительство уже получено, в сентябре начнутся работы, а завершится проект в III квартале 2022 года.



Трехэтажное здание будет рассчитано на 12 групп — каждая с буфетом, игровой, спальней, туалетной и входной зонами. На первом этаже будет расположен блок для оздоровительного плавания с бассейном, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также пищевой блок, медицинский кабинет с процедурной, помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки навесами для каждой из групп.

