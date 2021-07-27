«Что если я тебя прямо здесь изнасилую?» Петербурженка попросила полицию защитить её от незнакомого восточного «жениха»

27 июля она рассказала свою историю корреспонденту «Фонтанки». 19 июля около двух часов дня Варвара (имя изменено по просьбе героини) возвращалась с занятий домой на Меншиковский проспект. Она прошла мимо грузовика, рядом с которым стояли четверо неизвестных ей мужчин. Девушка не обратила на них особого внимания, но позже краем глаза увидела, что один из них увязался за ней. Не очень высокий, восточной наружности, смуглый, с короткими тёмными волосами, без бороды — так описала его петербурженка. Варвара сняла наушники, после чего мужчина произнёс: «В курсе ли ты, что я твой новый муж?»

«Я просила его оставить меня в покое сперва в вежливой, потом в грубой форме, но он продолжал идти за мной до самого подъезда моего дома, осыпая меня оскорблениями за отказ. Когда я уже заходила в подъезд, мы обменялись парой финальных реплик, и мои последние слова, похоже, его вывели из себя, потому что он, уже уходя, вдруг резко развернулся и побежал в мою сторону. Я успела захлопнуть дверь (она на магните и с домофоном), но мужчина по ту сторону громко закричал и оторвал дверь обратно. Зашёл в подъезд и подошёл ко мне со словами: «Ну и что теперь ты будешь делать?» — рассказала девушка. Дальше назойливый незнакомец начал говорить, что просто хотел познакомиться, обменяться телефонами. Упрекнул жертву, что та грубит, отметил, что это нехорошо и что таких «нужно ставить на место». «Понадеявшись, что проблему удастся решить разговором, я вступила с ним в диалог — извинилась за грубый посыл, сообщила, что не заинтересована в знакомстве, что он должен покинуть подъезд и больше не показываться мне на глаза», — вспомнила Варвара. На это последовал ответ: «А что если я тебя прямо сейчас на лестнице изнасилую?» Далее диалог проходил в том же ключе. «Фонтанка» цитирует его со слов девушки.