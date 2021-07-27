Поссорился с девушкой и выпил. Бойцы Росгвардии вытащили из Мойки расстроенного влюблённого

Как сообщили «Фонтанке» 27 июля в пресс-службе Росгвардии, рано утром, в 06:02, сотрудники ведомства, находясь на маршруте патрулирования и проезжая мимо музея-квартиры А. С. Пушкина на набережной реки Мойки, услышали крики о помощи и увидели, что в воде рядом с пришвартованным прогулочным катером находится человек.

Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга спасли из воды молодого человека, не рассчитавшего свои силы при попытке искупаться в реке Мойке.

Находящиеся в машине прапорщик и старший сержант полиции, не растерявшись, тут же позвонили в экстренные службы, а сами, не дожидаясь приезда спасателей, бросились на помощь тонувшему. Подняв его на палубу катера, правоохранители и по совместительству спасатели передали мужчину медикам.



Как выяснилось позже, молодой человек после ссоры с девушкой и употребления спиртного решил с горя искупаться в реке, однако самостоятельно выбраться на берег уже не смог.



Ранее «Фонтанка» писала, что под Петербургом с начала лета утонули уже более 60 человек.

