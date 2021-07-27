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Поссорился с девушкой и выпил. Бойцы Росгвардии вытащили из Мойки расстроенного влюблённого

Сотрудники Росгвардии помогли молодому человеку выбраться из воды на набережной Мойки

Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга спасли из воды молодого человека, не рассчитавшего свои силы при попытке искупаться в реке Мойке.

Как сообщили «Фонтанке» 27 июля в пресс-службе Росгвардии, рано утром, в 06:02, сотрудники ведомства, находясь на маршруте патрулирования и проезжая мимо музея-квартиры А. С. Пушкина на набережной реки Мойки, услышали крики о помощи и увидели, что в воде рядом с пришвартованным прогулочным катером находится человек.

Находящиеся в машине прапорщик и старший сержант полиции, не растерявшись, тут же позвонили в экстренные службы, а сами, не дожидаясь приезда спасателей, бросились на помощь тонувшему. Подняв его на палубу катера, правоохранители и по совместительству спасатели передали мужчину медикам.

Как выяснилось позже, молодой человек после ссоры с девушкой и употребления спиртного решил с горя искупаться в реке, однако самостоятельно выбраться на берег уже не смог.

Ранее «Фонтанка» писала, что под Петербургом с начала лета утонули уже более 60 человек.

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Комментарии (4)

266178744
Какая это должна была быть мадам, чтобы ради нее в мутную Мойку нырять, когда можно пройти до Невы и уж наверняка чтобы
Vikilein
Рюкзак со страшным содержимым рядом не плавал?
hal9000
Удобная версия..знает что в ментовке мужики из солидарности поддержат..а на самом деле наверно было пришел после ночной развлекаловки из бара..облеванный в штаны навалил вонючий весь..деньги кавказцы отобрали гопники недавно купленные ботинки забрали..перегаром воняет ..жена как увидела это чудо мол иди отсюда чудо небритое вонючее..вот мужик и отчаялся пошел топится а заодно удовлетворять свои эгоистические потребности..ведь как хорошо с похмелья нурнуть в канал искупаться освежиться..
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