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Более 60 человек утонули с начала лета под Петербургом. СК увидел халатность чиновников

В Следственном комитете подсчитали утонувших в Ленинградской области с начала лета

Восемь детей и не меньше 52 взрослых погибли в водоёмах Ленинградской области за полтора летних месяца. Недосмотревших за непригодными для купания карьерами ищут в кабинетах местной администрации.

Как сообщили в региональном Следственном комитете 16 июля, в производстве у следователей находятся десять уголовных дел. Восемь возбуждены по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели детей, ещё два — по статье о халатности, которая повлекла смерть двух и более человек.

Толчок последним дали шесть человек, в том числе двое детей, которые утонули на карьерах «Пульман» за три недели.

По версии следствия, случившемуся поспособствовало бездействие должностных лиц из администраций Пениковского сельского поселения и Вырицкого городского поселения.

«Должностными лицами местного самоуправления не было проведено информирование и оповещение граждан о запрете купания в указанных карьерах, не выставлены щиты с информацией, не проведена работа по привлечению граждан к административной ответственности, допускающих нарушение правил использования водных объектов общего пользования и другое», — сообщают в СК.

В пресс-службе комитета добавили, что правительству рекомендовано озаботиться превентивными мерами. К примеру, регулярно осматривать водоёмы, купание в которых запрещено. Всего в летний период, по информации ведомства, в Ленобласти утонули более 60 человек.

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Комментарии (2)

266084175
Да зачем,нормальные пляжи, захотели. Подумаешь раз в десять лет жара-можно и потерпеть дома под душем.
Денис Юсупов
А может, просто начать делать нормальные пляжи, наконец? Ах да, это же другое, конечно...
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