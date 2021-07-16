Более 60 человек утонули с начала лета под Петербургом. СК увидел халатность чиновников

Восемь детей и не меньше 52 взрослых погибли в водоёмах Ленинградской области за полтора летних месяца. Недосмотревших за непригодными для купания карьерами ищут в кабинетах местной администрации.



Как сообщили в региональном Следственном комитете 16 июля, в производстве у следователей находятся десять уголовных дел. Восемь возбуждены по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели детей, ещё два — по статье о халатности, которая повлекла смерть двух и более человек.



Толчок последним дали шесть человек, в том числе двое детей, которые утонули на карьерах «Пульман» за три недели.

