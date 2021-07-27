В Пенсионном фонде рассказали, на основании чего могут отказать в школьных выплатах

В августе Пенсионный фонд начнёт перечислять первые выплаты семьям

с детьми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому

учебному году открылся 15 июля.



Как сообщили 27 июля в отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти, на вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти рабочих дней. В течение этого времени Пенсионный фонд проверит представленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату.



В случае отказа в течение рабочего дня с момента вынесения решения заявителю поступит соответствующее уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, в котором будет указан статус рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права».

