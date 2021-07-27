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В Пенсионном фонде рассказали, на основании чего могут отказать в школьных выплатах

На вынесение решения по заявлениям на школьные выплаты отводится до пяти рабочих дней, сообщили в ПФР

В августе Пенсионный фонд начнёт перечислять первые выплаты семьям
с детьми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому
учебному году открылся 15 июля.

Как сообщили 27 июля в отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти, на вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти рабочих дней. В течение этого времени Пенсионный фонд проверит представленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату.

В случае отказа в течение рабочего дня с момента вынесения решения заявителю поступит соответствующее уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, в котором будет указан статус рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права».

В ПФР также напомнили, по каким причинам могут быть приняты решения об отказе в назначении выплаты:

— отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя или ребёнка;

— инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе;

— лишение заявителя родительских прав в отношении ребёнка;

— прекращение опекунства (попечительства) в отношении ребёнка;

— смерть ребёнка либо инвалида, обучающегося в школе;

— единовременная выплата на ребёнка уже осуществлена другому родителю
(усыновителю, опекуну, попечителю).

Ранее «Фонтанка» также подробно рассказывала о том, как в России назначают пособия на детей от 3 до 7 лет.

Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на ребёнка. На единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Есть пример отказа на основании того, что в семье два автомобиля. Я бы распространил эту практику на количество ботинок. Если больше двух пар на человека, то в помощи не нуждаются.
covid19
Не пойму почему из пфр платят школьникам и маткапиталы? При этом визжа что нахватает денег на пенсии и надо ещё поднять пенс возраст
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