В Пенсионном фонде рассказали, на основании чего могут отказать в школьных выплатах

В августе Пенсионный фонд начнёт перечислять первые выплаты семьям
с детьми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому
учебному году открылся 15 июля.
Как сообщили 27 июля в отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти, на вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти рабочих дней. В течение этого времени Пенсионный фонд проверит представленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату.
В случае отказа в течение рабочего дня с момента вынесения решения заявителю поступит соответствующее уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, в котором будет указан статус рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права».
В ПФР также напомнили, по каким причинам могут быть приняты решения об отказе в назначении выплаты:
— отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя или ребёнка;
— инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе;
— лишение заявителя родительских прав в отношении ребёнка;
— прекращение опекунства (попечительства) в отношении ребёнка;
— смерть ребёнка либо инвалида, обучающегося в школе;
— единовременная выплата на ребёнка уже осуществлена другому родителю
(усыновителю, опекуну, попечителю).
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