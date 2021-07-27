Минимум два случая обстрела судов между двумя мостами в центре Петербурга зафиксировано за последние несколько дней. Неизвестный попадает в стекла.



Первым с хулиганом столкнулся капитан яхты Сергей. Как он 27 июля рассказал «Фонтанке», ночью 24 июня он с пассажирами на борту шел по Мойке, когда раздался выстрел и треск стекла. Пассажиры и сам капитан остались невредимы и сперва о досадном случае уведомлять правоохранительные органы не собирались. «Я девять лет капитан, и ни разу никто не стрелял», — добавил Сергей.

