Минимум два случая обстрела судов между двумя мостами в центре Петербурга зафиксировано за последние несколько дней. Неизвестный попадает в стекла.
Первым с хулиганом столкнулся капитан яхты Сергей. Как он 27 июля рассказал «Фонтанке», ночью 24 июня он с пассажирами на борту шел по Мойке, когда раздался выстрел и треск стекла. Пассажиры и сам капитан остались невредимы и сперва о досадном случае уведомлять правоохранительные органы не собирались. «Я девять лет капитан, и ни разу никто не стрелял», — добавил Сергей.
Предоставлено владельцем катера Дарьей
Владелица яхты Дарья отметила, что теперь заявление, скорее всего, напишет — минувшей ночью о разбитых стеклах в чате судоводителей и яхт-клуба упоминалось еще дважды и на том же отрезке: Мойка, между Певческим и Зеленым мостами.
В транспортной полиции подтвердили один эпизод — действительно, около полуночи 27-го июля стреляли по теплоходу. Разбито стекло, экипаж и пассажиры в порядке. Пока проводится проверка. Для поиска хулигана материалы, скорее всего, передадут в районное управление полиции.