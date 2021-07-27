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Судовладельцы ищут ночного стрелка с Мойки: в центре Петербурга кто-то обстреливает яхты и теплоходы

Стрельба на Мойке привлекла внимание судовладельцев и полиции

Минимум два случая обстрела судов между двумя мостами в центре Петербурга зафиксировано за последние несколько дней. Неизвестный попадает в стекла.

Первым с хулиганом столкнулся капитан яхты Сергей. Как он 27 июля рассказал «Фонтанке», ночью 24 июня он с пассажирами на борту шел по Мойке, когда раздался выстрел и треск стекла. Пассажиры и сам капитан остались невредимы и сперва о досадном случае уведомлять правоохранительные органы не собирались. «Я девять лет капитан, и ни разу никто не стрелял», — добавил Сергей.

Предоставлено владельцем катера Дарьей

Владелица яхты Дарья отметила, что теперь заявление, скорее всего, напишет — минувшей ночью о разбитых стеклах в чате судоводителей и яхт-клуба упоминалось еще дважды и на том же отрезке: Мойка, между Певческим и Зеленым мостами.

В транспортной полиции подтвердили один эпизод — действительно, около полуночи 27-го июля стреляли по теплоходу. Разбито стекло, экипаж и пассажиры в порядке. Пока проводится проверка. Для поиска хулигана материалы, скорее всего, передадут в районное управление полиции.

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Комментарии (3)

rumet
городские власти годами кладут с большим прибором на соблюдение туристическими судами в малых реках звукового регламента. У меня окна на Фонтанку - полночь, 2ч., 3ч... 5утра - то дискотека, то очумевший гид ночной голосит на километр через усилитель. У кого-то из невысыпающихся жителей сдадут нервы - услышим и про гранатомёт.
f0ntan
Мойкин стрелок
Riptide
"Я ни разу ни капитан и девять лет стреляю хабарики" - ответил он Сергею.
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