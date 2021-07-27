После изменения условий госпрограммы ипотеку стали брать реже, а стоимость покупок снизилась на 10%

В июле этого года средняя стоимость покупки жилой недвижимости на первичном рынке снизилась по сравнению с июнем. В Москве и области снижение составило 7 % , а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 10 % . По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ), похожего тренда можно ожидать и на вторичном рынке. Виной всему изменения условий ипотеки с господдержкой с 1 июля.

Как отмечают специалисты Группы ВТБ, изменения на рынке покупки-продажи квартир во многом вызваны перераспределением спроса. В столицах выросла доля продаж объектов дешевле 4 млн рублей (с 23 до 30 % в Московском регионе и с 51 до 61 % — в Санкт-Петербурге и области). При этом доля недвижимости стоимостью свыше 12 млн рублей в структуре спроса практически не изменилась.



Кроме того, изменение госпрограммы заметно повлияло и на рынок ипотеки — ее стали брать реже. Согласно данным ВТБ, в июле темп роста рынка жилищных кредитов в России замедлится. По сравнению с июлем прошлого года продажи ипотеки на рынке по-прежнему могут вырасти на 14,5 % и за месяц достичь 440 млрд рублей. Однако по отношению к июню текущего года снижение составит примерно 1 5–20 % .

Основным фактором стало уменьшение максимальной суммы кредита по госпрограмме с 12 до 3 млн рублей. Так, в банке ВТБ за первую половину июля спрос на такую ипотеку сократился более чем на 60 % . Наибольшее снижение отметили в Московском регионе ( 88 % ) и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ( 67 % ). Без учета крупнейших мегаполисов, в целом по стране изменение за первую половину месяца составило 47 % . Свою роль сыграли и низкий сезон продаж летом, и рост ключевой ставки Банка России, а также увеличение на фоне этого ипотечных ставок у крупнейших игроков.

Как отмечают аналитики, семейная ипотека, условия которой расширили на семьи с одним ребенком, в настоящее время компенсирует порядка 15 % заявок по обновленной господдержке. В июле в ВТБ среднее число заявок в день по ней выросло в 1,5 раза к июню. В общих продажах ее доля на рынке может вырасти в 3 раза, до 12 % .

