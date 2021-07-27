После изменения условий госпрограммы ипотеку стали брать реже, а стоимость покупок снизилась на 10%

В июле этого года средняя стоимость покупки жилой недвижимости на первичном рынке снизилась по сравнению с июнем. В Москве и области снижение составило
Как отмечают специалисты Группы ВТБ, изменения на рынке покупки-продажи квартир во многом вызваны перераспределением спроса. В столицах выросла доля продаж объектов дешевле 4 млн рублей (с 23 до
Кроме того, изменение госпрограммы заметно повлияло и на рынок ипотеки — ее стали брать реже. Согласно данным ВТБ, в июле темп роста рынка жилищных кредитов в России замедлится. По сравнению с июлем прошлого года продажи ипотеки на рынке по-прежнему могут вырасти на
Основным фактором стало уменьшение максимальной суммы кредита по госпрограмме с 12 до 3 млн рублей. Так, в банке ВТБ за первую половину июля спрос на такую ипотеку сократился более чем на
Как отмечают аналитики, семейная ипотека, условия которой расширили на семьи с одним ребенком, в настоящее время компенсирует порядка
— Июнь стал месяцем ажиотажного спроса на ипотеку, — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Только в ВТБ продажи выросли в 1,5 раза в сравнении прошлым годом, четверть из них пришлась на программу с господдержкой. Многие заемщики стремились оформить кредит на ее прежних условиях, поэтому нынешнее сокращение спроса является ожидаемым. Сейчас рынок приходит в равновесие, впервые с начала пандемии действуя практически без дополнительной поддержки. В целом продажи набрали высокий темп, и даже в новых условиях они превысят результат прошлого июля. Одновременно заметна тенденция по снижению стоимости сделок с недвижимостью, что может повлиять и на общее изменение цен.