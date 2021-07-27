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Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян через мессенджеры

Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества с использованием мессенджеров

О новом виде мошенничества с использованием мессенджеров рассказали в Сбербанке.

Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Об этом со ссылкой на данные Сбера 27 июля сообщает РИА Новости.

После перехода по ссылке обрадованный россиянин попадает на фишинговый сайт, где указан большой приз в долларах. Для получения вознаграждения человеку необходимо перейти в чат с «администратором». Бот добавляет, что жертва попала в топ-100 пользователей соцсети.

Общая сумма «выигрыша» составляет несколько тысяч долларов. После этого пользователю сообщают, что банки запрещают переводы в иностранной валюте, поэтому ему необходимо внести комиссию.

«Для оплаты «сбора» просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из SMS-сообщения», — уточнили в банке.

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Комментарии (11)

Zdobsi
Да обзвонился уже этот автоинформатор. Вам одобрен кредит, какая то лабуда. Звонит женским голосом. Ваш сбербанк. И все с московских и подмосковных левых номеров.
DimDimych
Никакого ноу-хау. На лохах с отсутствием даже признаков интеллекта и любящих халяву испокон веков наживались.
муматор
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!(с)
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