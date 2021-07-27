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В Петербурге задержали предполагаемого поджигателя кафе на Ветеранов из Города невест. Вместе с ним — его рыжеволосую спутницу

Петербургская полиция задержала предполагаемого поджигателя кафе в Красносельском районе Петербурга. Вместе с ним отвечать за яркий визит в заведение придётся его рыжеволосой спутнице.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 27 июля, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 31-летний мужчина и 40-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По информации нашего издания, задержанный — житель Иваново, также известного как Город невест. Полицейским он представился как неработающий. Однако на его странице в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Работа» указано, что он трудится в компании, которая занимается грузоперевозками. Его рыжеволосая спутница, по данным «Фонтанки», зарегистрирована в Ленобласти. Оба делили квадратные метры в квартире на проспекте Народного Ополчения.

Пожар в кафе на проспекте Ветеранов произошёл ночью в воскресенье. Огонь охватил одноэтажное здание размером шесть на восемь метров, оно сгорело полностью. По предварительным данным, пострадавших нет. Владельцы заведения обратились в полицию, оценив ущерб в 7,5 млн рублей.

«Фонтанка» также писала, что почти сразу полицейскими рассматривалась версия о поджоге, которому предшествовал конфликт посетителя с официантами. Приметы последнего запомнили очевидцы: высокий, светловолосый, с татуировкой. Может передвигаться на чёрном BMW.

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Комментарии (7)

f0ntan
Безработный поджигатель с БМВ
SSGHQ
Тенденция.
Котбуян
У нас что не новость, то либо приезжий, либо мигрант....
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