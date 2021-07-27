По информации нашего издания, задержанный — житель Иваново, также известного как Город невест. Полицейским он представился как неработающий. Однако на его странице в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Работа» указано, что он трудится в компании, которая занимается грузоперевозками. Его рыжеволосая спутница, по данным «Фонтанки», зарегистрирована в Ленобласти. Оба делили квадратные метры в квартире на проспекте Народного Ополчения.



Пожар в кафе на проспекте Ветеранов произошёл ночью в воскресенье. Огонь охватил одноэтажное здание размером шесть на восемь метров, оно сгорело полностью. По предварительным данным, пострадавших нет. Владельцы заведения обратились в полицию, оценив ущерб в 7,5 млн рублей.



«Фонтанка» также писала, что почти сразу полицейскими рассматривалась версия о поджоге, которому предшествовал конфликт посетителя с официантами. Приметы последнего запомнили очевидцы: высокий, светловолосый, с татуировкой. Может передвигаться на чёрном BMW.

