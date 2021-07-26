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Пожар в кафе на юго-западе Петербурга мог быть поджогом. Полиция ищет буйного посетителя с татуировкой, который ездит на BMW

Воскресному пожару в кафе в Красносельском районе Петербурга предшествовал конфликт, который мог привести к поджогу. Владельцы заведения обратились с заявлением в полицию, ущерб оценивается миллионами.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля, полицейские, работавшие накануне по адресу: проспект Ветеранов, дом 118, корпус 1, выяснили, что это мог быть поджог, якобы совершённый посетителем, у которого произошёл конфликт с официантами.

Генеральный директор компании, в управлении которой находится заведение, обратился с заявлением в полицию. По предварительным данным, нанесённый ущерб оценивается в 7,5 млн рублей.

Тот, кто мог зажечь в кафе, разыскивается. Вот некоторые его приметы: мужчина на вид 25–30 лет, рост 170–175 сантиметров. Волосы — русые и короткие, на предплечье правой руки — татуировка. По свидетельствам очевидцев, он был одет в белую футболку, чёрную куртку, светлые джинсы. Может передвигаться на чёрном BMW.

«Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее со ссылкой на городское управление МЧС писала «Фонтанка», информация о пожаре в заведении, расположенном по указанному адресу, поступила в половине третьего ночи. Огонь охватил одноэтажное кафе размером шесть на восемь метров, оно сгорело полностью. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Одним гадючником стало меньше.
Mazzzz
BMW это автомобиль , диагноз в другом месте ставят ! По количеству китайских автомобилей , скоро будут снимать фильмы Хавал 2 , и Тиго головного мозга , про BMW все забудут .
Pilat
По хорошему, нужно прямо в салоне по продаже БМВ проверять потенциальных покупателей на вменяемость.
И не смотря на результат ставить на учет в психоневрологический диспансер сразу. Только при желание приобрести БМВ.
БМВ это действительно диагноз.
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