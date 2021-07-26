Пожар в кафе на юго-западе Петербурга мог быть поджогом. Полиция ищет буйного посетителя с татуировкой, который ездит на BMW

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля, полицейские, работавшие накануне по адресу: проспект Ветеранов, дом 118, корпус 1, выяснили, что это мог быть поджог, якобы совершённый посетителем, у которого произошёл конфликт с официантами.



Генеральный директор компании, в управлении которой находится заведение, обратился с заявлением в полицию. По предварительным данным, нанесённый ущерб оценивается в 7,5 млн рублей.



Тот, кто мог зажечь в кафе, разыскивается. Вот некоторые его приметы: мужчина на вид 25–30 лет, рост 170–175 сантиметров. Волосы — русые и короткие, на предплечье правой руки — татуировка. По свидетельствам очевидцев, он был одет в белую футболку, чёрную куртку, светлые джинсы. Может передвигаться на чёрном BMW.



«Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как ранее со ссылкой на городское управление МЧС писала «Фонтанка», информация о пожаре в заведении, расположенном по указанному адресу, поступила в половине третьего ночи. Огонь охватил одноэтажное кафе размером шесть на восемь метров, оно сгорело полностью. По предварительным данным, пострадавших нет.

