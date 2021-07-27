В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. С 11 утра на востоке региона ожидаются грозы и град

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, во вторник, 27 июля, начиная с 11–14 часов, местами, преимущественно на востоке Ленобласти, ожидаются грозы с ливневыми дождями и град.



В связи с этим спасатели традиционно предупреждают о повышении вероятности ДТП, а также о возможности возникновения происшествий на акваториях региона. Гражданам рекомендуется быть предельно внимательными.



Ранее «Фонтанка» писала, что в самом Петербурге 27 июля никаких осадков не ожидается, будет ясно и до плюс 30. На ближайшие дни Гидрометцентр пообещал жителям центра европейской части России «приятные осадки».

