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Обвиняемого в домашнем насилии петербуржца изолировали от семьи и общества

Василеостровский суд Петербурга не отпустил домой Александра Чугайнова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой его вспыльчивости стала новорождённая дочь.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 июля Чугайнов в суде заявил о раскаянии и выразил надежду вернуться домой. Скрываться, по его заверениям, он не намерен, отправляться в изолятор нет необходимости.

Следствие видело обвиняемого за решёткой. Суд удовлетворил ходатайство и постановил заключить Чугайнова под стражу до 24 сентября.

Жителя Васильевского острова, который через свою страницу «ВКонтакте» заявляет о любви к любимой и единственной жене, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. По материалам дела, он пытался пнуть супругу, а попал по дочери, после рождения которой не прошло и месяца. Девочка в больнице с травмой головы.

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Комментарии (1)

hal9000
А жена зачем к пьяному докапывалась??еще и в присутствии ребенка??..нормальная жена пьяного не трогает..бьет только когда протрезвеет..а че толку с пьяным разговаривать??у жены у самой есть ум или нет??эти ранние браки и проблемы в семьях такие тупые...ужас просто..
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