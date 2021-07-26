Обвиняемого в домашнем насилии петербуржца изолировали от семьи и общества

Василеостровский суд Петербурга не отпустил домой Александра Чугайнова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой его вспыльчивости стала новорождённая дочь.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 июля Чугайнов в суде заявил о раскаянии и выразил надежду вернуться домой. Скрываться, по его заверениям, он не намерен, отправляться в изолятор нет необходимости.
Следствие видело обвиняемого за решёткой. Суд удовлетворил ходатайство и постановил заключить Чугайнова под стражу до 24 сентября.
Жителя Васильевского острова, который через свою страницу «ВКонтакте» заявляет о любви к любимой и единственной жене, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. По материалам дела, он пытался пнуть супругу, а попал по дочери, после рождения которой не прошло и месяца. Девочка в больнице с травмой головы.