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Приходи на «Фонтанка-SUP» в эко-костюме, береги природу и выигрывай классные призы

Рассказываем про новую номинацию «Эко-костюм» и приз за самый дружелюбный к природе образ от партнеров «Фонтанка-SUP». Для победы костюм должен быть сделан из природного материала или вторсырья: бумаги, пластика или полиэтилена.

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Обладатель самого экологичного костюма получит сертификат на покупку продукции в любом магазине партнера «Фонтанка-SUP-2021» — шведского бренда DIDRIKSONS, производителя высокотехнологичной одежды для всей семьи.

«Наш бренд всегда отличала любовь к инновациям, но вместе с этим огромная социальная ответственность. Номинация «Эко-костюм» отражает концепцию бренда — дружелюбное отношение к окружающей среде», — объяснили свой выбор номинации для вручения специального приза представители компании партнера.

В DIDRIKSONS считают, что «Фонтанка-SUP» за годы существования смог объединить и спорт, и карнавал, а также стал новой доброй традицией Петербурга.

«В Санкт-Петербурге, который по праву называют «Северной Венецией», со множеством каналов и большой водной акваторией, такое мероприятие абсолютно органично вписывается в жизнь города», — добавил специалист компании.

Команда DIDRIKSONS, как и большинство партнеров «Фонтанка-SUP», 31 июля пройдет вместе с участниками «Фонтанка-SUP» по рекам и каналам Петербурга под девизом: «Счастливы в любую погоду!» От события ожидают ярких впечатлений, максимум позитивной энергии и классных новых эмоций.

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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