Приходи на «Фонтанка-SUP» в эко-костюме, береги природу и выигрывай классные призы

«Наш бренд всегда отличала любовь к инновациям, но вместе с этим огромная социальная ответственность. Номинация «Эко-костюм» отражает концепцию бренда — дружелюбное отношение к окружающей среде» , — объяснили свой выбор номинации для вручения специального приза представители компании партнера.

Обладатель самого экологичного костюма получит сертификат на покупку продукции в любом магазине партнера «Фонтанка-SUP-2021» — шведского бренда DIDRIKSONS , производителя высокотехнологичной одежды для всей семьи.

В DIDRIKSONS считают, что «Фонтанка-SUP» за годы существования смог объединить и спорт, и карнавал, а также стал новой доброй традицией Петербурга.

«В Санкт-Петербурге, который по праву называют «Северной Венецией», со множеством каналов и большой водной акваторией, такое мероприятие абсолютно органично вписывается в жизнь города», — добавил специалист компании.

Команда DIDRIKSONS, как и большинство партнеров «Фонтанка-SUP», 31 июля пройдет вместе с участниками «Фонтанка-SUP» по рекам и каналам Петербурга под девизом: «Счастливы в любую погоду!» От события ожидают ярких впечатлений, максимум позитивной энергии и классных новых эмоций.