Коронавирус и наводнения отдыху не помеха. Турпоток в Крыму с допандемийного 2019-го увеличился на 40%

Туристический поток в Крыму к середине лета 2021 года превысил 4 миллиона. Это на 40% больше, чем до пандемии.

«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 миллионов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», — цитирует РИА Новости слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.



Он отметил, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного очага коронавирусной инфекции в местах размещения.

В отличие от Краснодарского края Крым не стал вводить ограничения для невакцинированных туристов. На руку туриндустрии полуострова сыграли закрытые границы, особенно временная приостановка авиасообщения с Турцией.