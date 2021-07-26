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Коронавирус и наводнения отдыху не помеха. Турпоток в Крыму с допандемийного 2019-го увеличился на 40%

Министерство курортов Крыма сообщило о 40-процентном росте турпотока

Туристический поток в Крыму к середине лета 2021 года превысил 4 миллиона. Это на 40% больше, чем до пандемии.

«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 миллионов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», — цитирует РИА Новости слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

Он отметил, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного очага коронавирусной инфекции в местах размещения.

В отличие от Краснодарского края Крым не стал вводить ограничения для невакцинированных туристов. На руку туриндустрии полуострова сыграли закрытые границы, особенно временная приостановка авиасообщения с Турцией.

Достижению высокого показателя не помешало и сильное наводнение в конце июня, ущерб от которого оценили в 200 млн рублей.

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Комментарии (3)

Набеглов
Блажен кто верует. Кремль утверждал что за весь 2019 год Крым посетили 7,4 млн. А у министра туризма выходит что к половине того сезона всего 2.9 млн.
Ruth D. Armstead
Эх, как это по нашему! по настоящему! - обстоятельства обернуть в свою сторону и выдать за небывалый успех!
Три раза ХА
ost-21
Это вы еще не пробовали границы открыть. И давно известно, что при проведении олимпиад, саммитов, форумов и прочей ереси очаги инфекции возникать не могут, распространителями инфекции как правило являются мирные демонстранты прилюдно высказывающие свое несогласие с действующей властью. А перед выборами как раз показатели такие можно себе в заслугу поставить вот видите развили, едут аж на 40 процентов больше приехало.
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