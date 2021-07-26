Эффектное завершение аренды автомобиля, в результате которого машину высвобождали из киоска, сняла камера на Васильевском острове в Петербурге. Запись 26 июля оказалась в распоряжении «Фонтанки».
Судя по кадрам, водитель каршерингового автомобиля встрече с киоском не противился. Машина миновала перекрёсток улицы Нахимова и Наличной, ровно въехала на тротуар и «прямой наводкой» взяла на таран ларёк с вывеской «Кофе и пресса».
По наблюдениям очевидцев, водитель выбрался из газетных завалов без видимых травм и решил не задерживаться на месте. Скрыться мужчине, который был как будто с изменённым сознанием, не удалось.