Эффектное завершение аренды автомобиля, в результате которого машину высвобождали из киоска, сняла камера на Васильевском острове в Петербурге. Запись 26 июля оказалась в распоряжении «Фонтанки».



Судя по кадрам, водитель каршерингового автомобиля встрече с киоском не противился. Машина миновала перекрёсток улицы Нахимова и Наличной, ровно въехала на тротуар и «прямой наводкой» взяла на таран ларёк с вывеской «Кофе и пресса».