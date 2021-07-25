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Каршеринг на Васильевском острове провёл утро с кофе и обзором газет

На перекрёстке Наличной и Нахимова водитель каршеринга въехал в киоск «Кофе и пресса»

Необычное ДТП произошло утром в воскресенье, 25 июля, на Васильевском острове в Петербурге. Каршеринг «прямой наводкой» врезался в павильон «Кофе и пресса» на перекрёстке улицы Нахимова и Наличной.

Как шутят в комментариях в соцсетях, «заехал попить кофе и почитать утреннюю газету». Один из пользователей отметил, что водитель поначалу покинул место происшествия, однако позже его поймали. Также участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» делятся предположениями, был ли он пьяным или «под веществами». Официальной информации по этому поводу пока нет.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Комментарии (8)

Alex000
Когда торопился в булочную, но сначала решил заехать за кофе.
Alexey belov
Может их с маршрутками запретить? Стиль вождения один и тот же
spb7771250
Лишать. Прав. Навсегда.
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