Необычное ДТП произошло утром в воскресенье, 25 июля, на Васильевском острове в Петербурге. Каршеринг «прямой наводкой» врезался в павильон «Кофе и пресса» на перекрёстке улицы Нахимова и Наличной.
Как шутят в комментариях в соцсетях, «заехал попить кофе и почитать утреннюю газету». Один из пользователей отметил, что водитель поначалу покинул место происшествия, однако позже его поймали. Также участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» делятся предположениями, был ли он пьяным или «под веществами». Официальной информации по этому поводу пока нет.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.