Не хоругвь, а Андреевский флаг. СК рассказал, чем избили волховского полицейского во время крестного хода

Древко Андреевского флага приземлилось на спину сержанта Шамкина в Старой Ладоге. Отмечали его обидчики не приезд мощей князя Александра Невского, а День ВМФ.



Следственный комитет Ленинградской области 26 июля уточнил, что драку с полицейским в Старой Ладоге накануне завязала компания, которая праздновала День Военно-Морского Флота. Женщина била сержанта, убеждают в СК, древком Андреевского флага. Ранее 47news сообщал другую версию — в руках выпившей верующей была хоругвь.



Все трое нападавших задержаны и ждут суда по мере пресечения в изоляторе.

