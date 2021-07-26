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Не хоругвь, а Андреевский флаг. СК рассказал, чем избили волховского полицейского во время крестного хода

Полицейского в Старой Ладоге у монастыря ударили древком морского флага

Древко Андреевского флага приземлилось на спину сержанта Шамкина в Старой Ладоге. Отмечали его обидчики не приезд мощей князя Александра Невского, а День ВМФ.

Следственный комитет Ленинградской области 26 июля уточнил, что драку с полицейским в Старой Ладоге накануне завязала компания, которая праздновала День Военно-Морского Флота. Женщина била сержанта, убеждают в СК, древком Андреевского флага. Ранее 47news сообщал другую версию — в руках выпившей верующей была хоругвь.

Все трое нападавших задержаны и ждут суда по мере пресечения в изоляторе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

***_555
Началось. Диаспора РПЦ подсуетилась?
viking
на лет десять надо посадить чтоб все знали! пусть думают прежде чем руку на сотрудника полиции поднимать! а вся проблема в некомплект личного состава в МВД! один сотрудник обеспечивает охрану общественного порядка! позор!
Local
"Всё пропьём,но флот не опозорим." (с)
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