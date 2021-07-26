Россиянам, которые проложат газовое оборудование к домам до старта официальной программы, возместят затраты

Затраты на прокладку газового оборудования до официального старта программы социальной газификации компенсирует правительство РФ. Об этом 26 июля рассказал вице-премьер Александр Новак на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.



«Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», — заявил Александр Новак.

