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Россиянам, которые проложат газовое оборудование к домам до старта официальной программы, возместят затраты

Затраты на прокладку газового оборудования до официального старта программы социальной газификации компенсирует правительство РФ. Об этом 26 июля рассказал вице-премьер Александр Новак на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

«Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», — заявил Александр Новак.

Затраты на газификацию пообещали компенсировать тем, кто провел ее до начала программы.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.

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Комментарии (2)

Piligrino
Свежо питание....
В Любани уже 30 лет из людей выкачивают деньги на гос программу газификации. Прогресс? Ноль.
Хорошъ
То ли газа много, то ли труб. Или это просто перед выборами ?
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