Суд решил судьбу эмоционального защитника нелегального кафе, который облил бензином представителей Смольного

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 26 июля, в середине лета 2019 года Алекперов оскорбил сотрудников комитета по контролю за имуществом, приправив свой спич порцией отборного мата. После этого одному из них он плеснул в лицо бензином, а другого облил воспламеняющейся жидкостью полностью. Последнему также прилетело по шее.

В Петербурге огласили приговор в отношении Эльшана Алекперова, признанного виновным в нескольких эпизодах оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти. События, которые привели его на скамью подсудимых, произошли два года назад и связаны с жарким сносом нелегального кафе в Южно-Приморском парке.

Подсудимый вину не признал. По его словам, работники ведомства действовали неправомерно. Кроме того, их форменные жилетки не указывали на то, что они являются уполномоченными лицами. По поводу бранных слов Алекперов заявил, что произнёс их не в адрес сотрудников комитета, а по поводу ситуации в целом. Бензином тоже плескал, признал он, но не в своих оппонентов, а в кафе. Никаких ударов никому не наносил.

Красносельский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с аналогичным испытательным сроком, а также удовлетворил гражданские иски на возмещение морального вреда на сумму 10 тысяч рублей для каждого из представителей Смольного.

При этом по статье об оскорблении представителей власти его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Фонтанка» рассказывала, как проходил снос нелегального кафе на улице Доблести. Сотрудники комитета по контролю за имуществом столкнулись с защитниками незаконного заведения в количестве 12 — 15 человек. После того как угрозы коснулись всех работников ведомства и их близких, в дело вступил родственник хозяина летней веранды — с канистрой бензина. От необдуманного поступка его уберегли свои же соратники. Инцидент позже был описан в заявлении, которое легло на стол в отделе полиции.