Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?

Витамины человеку необходимы, и это факт. Но и есть всё подряд тоже не вариант. В конце концов можно довести себя до гипервитаминоза. Расстройство не смертельное, но и не самое приятное. Избавиться от него можно, если перестать принимать витамины и пить много жидкости. Но лучше всего до этого состояния, конечно, не доводить. А сможете ли вы узнать, какие витамины необходимы вам и как определить их нехватку?