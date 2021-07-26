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Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?

Проверьте, сможете ли вы понять, каких из них не хватает именно вам.

Прежде чем есть витамины, убедитесь, что они вам действительно необходимы
Прежде чем есть витамины, убедитесь, что они вам действительно необходимыКоллаж: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов
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Витамины человеку необходимы, и это факт. Но и есть всё подряд тоже не вариант. В конце концов можно довести себя до гипервитаминоза. Расстройство не смертельное, но и не самое приятное. Избавиться от него можно, если перестать принимать витамины и пить много жидкости. Но лучше всего до этого состояния, конечно, не доводить. А сможете ли вы узнать, какие витамины необходимы вам и как определить их нехватку?

Сколько незаменимых витаминов нужно человеку?

Усталость, мышечные боли, слабость, снижение иммунитета. О дефиците какого витамина это говорит?

Где содержится больше всего витамина С?

Именно вместе с этим витамином кальций помогает поддерживать здоровье зубов и опорно-двигательного аппарата

По какому признаку можно определить дефицит витамина А?

А если при самых легких ушибах у вас тут же появляются синяки и долго не проходят, значит, какого витамина не хватает?

Трещины на губах и в углах рта, ощущение «песка в глазах», светобоязнь, нарушение восприятия цветов говорят о дефиците витамина…

Почему возникает дефицит витамина D?

Какие продукты помогают восстановить зрение?

Как точно можно понять, что организму не хватает витаминов?

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Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?

Здесь два варианта. В перспективе вам грозят либо авитаминоз, либо гипервитаминоз

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Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?

Вы можете понять, каких витаминов вам не хватает, но чаще полагаетесь на интуицию

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?

Вы знаете всё или практически всё о витаминах и можете давать рекомендации друзьям

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Прежде чем есть витамины, убедитесь, что они вам действительно необходимы
Прежде чем есть витамины, убедитесь, что они вам действительно необходимыКоллаж: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

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