Витамины человеку необходимы, и это факт. Но и есть всё подряд тоже не вариант. В конце концов можно довести себя до гипервитаминоза. Расстройство не смертельное, но и не самое приятное. Избавиться от него можно, если перестать принимать витамины и пить много жидкости. Но лучше всего до этого состояния, конечно, не доводить. А сможете ли вы узнать, какие витамины необходимы вам и как определить их нехватку?
Сколько незаменимых витаминов нужно человеку?
Усталость, мышечные боли, слабость, снижение иммунитета. О дефиците какого витамина это говорит?
Где содержится больше всего витамина С?
Именно вместе с этим витамином кальций помогает поддерживать здоровье зубов и опорно-двигательного аппарата
По какому признаку можно определить дефицит витамина А?
А если при самых легких ушибах у вас тут же появляются синяки и долго не проходят, значит, какого витамина не хватает?
Трещины на губах и в углах рта, ощущение «песка в глазах», светобоязнь, нарушение восприятия цветов говорят о дефиците витамина…
Почему возникает дефицит витамина D?
Какие продукты помогают восстановить зрение?
Как точно можно понять, что организму не хватает витаминов?
Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?
Здесь два варианта. В перспективе вам грозят либо авитаминоз, либо гипервитаминоз
Поделитесь результатом
Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?
Вы можете понять, каких витаминов вам не хватает, но чаще полагаетесь на интуицию
Поделитесь результатом
Тест: что вы знаете о влиянии витаминов на ваш организм?
Вы знаете всё или практически всё о витаминах и можете давать рекомендации друзьям