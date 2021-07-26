Песков: Ситуация с COVID-19 далека от нормализации, поэтому меры предосторожности перед встречами с Путиным сохраняются

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал развитие пандемии в стране и меры предосторожности перед встречами с президентом.
«Ситуация [с коронавиурсом] пока далека от нормализации», — цитирует 26 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, при общении главы государства с другими людьми принимаются «особенные меры предосторожности». В расчет берется, например, то, болел ли собеседник президента или нет, а также контактировал с инфицированными или нет.
«Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — уточнил Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что коронавирусные ограничения не мешают главе государства «интенсифицировать свой рабочий график».
За последние сутки в России выявили 23 239 случаев COVID-19.