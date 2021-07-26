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Песков: Ситуация с COVID-19 далека от нормализации, поэтому меры предосторожности перед встречами с Путиным сохраняются

Дмитрий Песков заявил о том, что ситуация с коронавирусом в стране далека от нормализации

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал развитие пандемии в стране и меры предосторожности перед встречами с президентом.

«Ситуация [с коронавиурсом] пока далека от нормализации», — цитирует 26 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, при общении главы государства с другими людьми принимаются «особенные меры предосторожности». В расчет берется, например, то, болел ли собеседник президента или нет, а также контактировал с инфицированными или нет.

«Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что коронавирусные ограничения не мешают главе государства «интенсифицировать свой рабочий график».

За последние сутки в России выявили 23 239 случаев COVID-19.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
Он же привитый. Или это только для "внутреннего" дебиловатого потребителя, который с утра, до вечера лупит в дураскоп?
yaprotiv
- "Нессущийся"? В смысле "Стремительный"?
- В смысле "Бесстрашный"!
А13579
А что мешает главе государства носить маску, подавая правильный пример гражданам своего государства?
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