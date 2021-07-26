Коронавирус отступает. Суточная заболеваемость снизилась в Петербурге и в целом по России

Суточный прирост инфицированных COVID-19 составил 23 239 (вчера — 24 072 ). Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остается Москва, на которую приходится 2 629 заболевших. Петербург держится на третьей строчке с 1 929 (вчера 1 934 ).

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о почти 22 тысячах обследованных за день. Общее число заболевших в Петербурге составляет 519 129 .