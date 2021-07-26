FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +28
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Коронавирус отступает. Суточная заболеваемость снизилась в Петербурге и в целом по России

В России число новых случаев коронавируса сегодня составило 23 239, в Петербурге также зарегистрировали меньше новых заболевших, следует из данных оперативного штаба от 26 июля.

Суточный прирост инфицированных COVID-19 составил 23 239 (вчера — 24 072). Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остается Москва, на которую приходится 2 629 заболевших. Петербург держится на третьей строчке с 1 929 (вчера 1 934).

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о почти 22 тысячах обследованных за день. Общее число заболевших в Петербурге составляет 519 129.

С начала пандемии в России выявили 6 149 780 случаев COVID-19. Большинство заразившихся россиян (5 506 834 человек) смогли вылечиться.

Всего в мире зафиксировали более 194 миллионов заболевших.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266112960
К выборам кривая заболеваемости перейдет в область отрицательных значений. Люди не то что болеть перестанут, они если даже не больные, начнут резко выздоравливать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний