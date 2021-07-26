Самолет Belavia сел в Москве вместо Антальи из-за проблем с давлением

Больше двухсот человек на борту самолета Минск — Анталья приземлились в Домодедово. Сажать самолет пришлось из-за датчика.



Как сообщает источник РИА Новости, вместе с экипажем в самолете находится 207 человек. Борт развернули после того, как сработал датчик неисправности давления. Сперва сообщалось, что он сядет в Воронеже, но Boeing благополучно приземлился в Домодедово.



Борт летел из Минска в Анталью в обход Украины. Ранее украинские самолеты перестали использовать воздушное пространство Белоруссии. Как и некоторые европейские авиакомпании, которые устроили бойкот из-за эпизода с посаженным в Минске самолетом Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

