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Самолет Belavia сел в Москве вместо Антальи из-за проблем с давлением

Больше двухсот человек на борту самолета Минск — Анталья приземлились в Домодедово. Сажать самолет пришлось из-за датчика.

Как сообщает источник РИА Новости, вместе с экипажем в самолете находится 207 человек. Борт развернули после того, как сработал датчик неисправности давления. Сперва сообщалось, что он сядет в Воронеже, но Boeing благополучно приземлился в Домодедово.

Борт летел из Минска в Анталью в обход Украины. Ранее украинские самолеты перестали использовать воздушное пространство Белоруссии. Как и некоторые европейские авиакомпании, которые устроили бойкот из-за эпизода с посаженным в Минске самолетом Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

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Комментарии (12)

Vahmistroff
"Сажать самолет пришлось из-за датчика."
Почему в статье не указана фамилия "датчика"?
Wert
Кого сцапали?
BobCat2
Ну как я и говорил... Видимо аэропорт и тех службы Воронежа не вызвали доверия даже у белорусов, поэтому полетели до Москвы. Низенько...
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