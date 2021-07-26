Задержанный после заявления о насилии отец двух девочек из Гатчины стал подозреваемым в уголовном деле

Как традиционно в таких делаю в полицию обратился посторонний человек, а не мама.

Потому как, что же она будет без него делать. Он хоть и извращенец и насильник, но он хотя бы есть. А кому она разведёнка с прицепом будет нужна?! А весь сюрреализм в том, что сейчас его посадят, а на его месте с вероятностью 99,9% через годик образуется точно такой же, но другой. Отсидевший по не очень тяжкой статье. РСП и урки они всегда рядом.