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Задержанный после заявления о насилии отец двух девочек из Гатчины стал подозреваемым в уголовном деле

Близкие отношения жителя Гатчинского района Ленобласти с несовершеннолетней, выходящие за рамки дозволенного, стали поводом для возбуждения уголовного дела. Ранее на него как на насильника указали соседка и мать двух девочек, которые приходятся ему дочерьми.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По версии следствия, не позднее апреля этого года жертвой 35-летнего мужчины могла стать его 5-летняя дочь.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее «Фонтанка» писала, что о нездоровом интересе отца девочек 2 и 5 лет, проживающего на улице Заводской в Гатчине, сотрудникам полиции рассказала его соседка по дому. О насилии с его стороны также заявила мать малышек.

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Комментарии (19)

Mai
Таких историй полным-полно в группе «плохие новости» ВК.
Фонтанка, это не ваш конёк.
мухомор
Как традиционно в таких делаю в полицию обратился посторонний человек, а не мама.
Потому как, что же она будет без него делать. Он хоть и извращенец и насильник, но он хотя бы есть. А кому она разведёнка с прицепом будет нужна?! А весь сюрреализм в том, что сейчас его посадят, а на его месте с вероятностью 99,9% через годик образуется точно такой же, но другой. Отсидевший по не очень тяжкой статье. РСП и урки они всегда рядом.
Владислав М
Опять одна вода без фактов.
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