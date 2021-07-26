Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По версии следствия, не позднее апреля этого года жертвой 35-летнего мужчины могла стать его 5-летняя дочь.
Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ранее «Фонтанка» писала, что о нездоровом интересе отца девочек 2 и 5 лет, проживающего на улице Заводской в Гатчине, сотрудникам полиции рассказала его соседка по дому. О насилии с его стороны также заявила мать малышек.
Задержанный после заявления о насилии отец двух девочек из Гатчины стал подозреваемым в уголовном деле
Близкие отношения жителя Гатчинского района Ленобласти с несовершеннолетней, выходящие за рамки дозволенного, стали поводом для возбуждения уголовного дела. Ранее на него как на насильника указали соседка и мать двух девочек, которые приходятся ему дочерьми.
Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По версии следствия, не позднее апреля этого года жертвой 35-летнего мужчины могла стать его 5-летняя дочь.