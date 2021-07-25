Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, накануне вечером в полицию обратилась жительница улицы Заводской. Она рассказала, что сосед по дому насилует своих детей. Прибывшие на место оперативники задержали по «горячим следам» 36-летнего разнорабочего. Со слов жены, он в течение июня совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственных дочерей двух и пяти лет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Гатчине задержан отец девочек 2 и 5 лет. Соседка заявила, что он насилует дочерей, мать подтвердила
В Гатчине в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело в отношении отца двух маленьких девочек. Соседка и мать назвали его педофилом.
Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, накануне вечером в полицию обратилась жительница улицы Заводской. Она рассказала, что сосед по дому насилует своих детей. Прибывшие на место оперативники задержали по «горячим следам» 36-летнего разнорабочего. Со слов жены, он в течение июня совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственных дочерей двух и пяти лет.