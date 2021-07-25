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В Гатчине задержан отец девочек 2 и 5 лет. Соседка заявила, что он насилует дочерей, мать подтвердила

В Гатчине в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело в отношении отца двух маленьких девочек. Соседка и мать назвали его педофилом.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, накануне вечером в полицию обратилась жительница улицы Заводской. Она рассказала, что сосед по дому насилует своих детей. Прибывшие на место оперативники задержали по «горячим следам» 36-летнего разнорабочего. Со слов жены, он в течение июня совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственных дочерей двух и пяти лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (20)

22ilves
Думаю, оговор со стороны мамаши. Соседку смогли "заинтрересовать".
261180001
А что же мать раньше сама не обратилась в полицию? Раз "подтвердила", значит знала, но тогда чего молчала?
Не от того ли. что ничего и не было?
А тут вот с соседкой договорилась.
А сейчас матери раз - и либо "соучастие", раз покрывала, либо оговор и клевета.
Вот будет ей сюрприз!
260602101
Если такое в Столице Ленинградской области, то что творится в Сланцах и Бокситогорске ?
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