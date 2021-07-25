В Гатчине задержан отец девочек 2 и 5 лет. Соседка заявила, что он насилует дочерей, мать подтвердила

А что же мать раньше сама не обратилась в полицию? Раз "подтвердила", значит знала, но тогда чего молчала?

Не от того ли. что ничего и не было?

А тут вот с соседкой договорилась.

А сейчас матери раз - и либо "соучастие", раз покрывала, либо оговор и клевета.

Вот будет ей сюрприз!