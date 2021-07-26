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Патриотизм на высоте. Петербуржец поднялся на верхотуру ради государственного символа

Жители города стали свидетелями неукротимого патриотизма в центре Петербурга. На их глазах неизвестный отточил навыки подъёма на верхотуру ради государственного символа.

Видеозаписи 26 июля опубликованы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Как видно на кадрах, в разных точках города босой мужчина в майке и шортах взобрался на фонарные столбы и стащил Андреевский флаг, а также российский триколор. Последний после спуска он бережно скрутил, свидетельствует одно из видео очевидцев.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

«Фонтанка» попросила уточнить у пресс-службы ГУ МВД России по городу и области, поступили ли в полицию сообщения о краже.

В Петербурге накануне состоялись торжества, связанные с Днём ВМФ. О том, как прошёл праздник, читайте и смотрите на «Фонтанке».

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