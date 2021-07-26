Видеозаписи 26 июля опубликованы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Как видно на кадрах, в разных точках города босой мужчина в майке и шортах взобрался на фонарные столбы и стащил Андреевский флаг, а также российский триколор. Последний после спуска он бережно скрутил, свидетельствует одно из видео очевидцев.
«Фонтанка» попросила уточнить у пресс-службы ГУ МВД России по городу и области, поступили ли в полицию сообщения о краже.
В Петербурге накануне состоялись торжества, связанные с Днём ВМФ. О том, как прошёл праздник, читайте и смотрите на «Фонтанке».