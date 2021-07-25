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«Какой смысл прививаться, если я так и так заболею?» Что говорят антипрививочники в центре Петербурга

В центре Петербурга у прохожих спросили, вакцинировались ли они от коронавируса или нет. И если нет, то почему не хотят. 65% опрошенных на вопрос про уколы ответили отрицательно. Видео c разговорами опубликовала в YouTube 25 июля журналистка Ирина Снеговская.

Ответы большинства были предсказуемы — они не доверяют вакцине, «государство недостаточно убедило». Поэтому отказываются «какую-то заразу в себя пускать». А некоторые и вовсе недоумевают: «Какой мне смысл делать прививку, если я так и так заболею?» Часть опрошенных вдавалась в пересказ ужасных «смертей после уколов» и заявляла, что желает прививаться только Pfizer, которого в России нет.

Автор: Ирина Снеговская / YouTube

Но были и другие мнения, некоторые собеседники сказали, что вакцинацию должны делать «все нормальные люди, если у них с головой всё в порядке».


Среди непривитых среди опрошенных у 38%, по их словам, есть медотвод, 54% планируют вакцинироваться, 58% не доверяют вакцине, 19% привились бы, если бы были доступные зарубежные аналоги.

Как писала «Фонтанка», в среду Петербург перешагнул важный рубеж — 1,2 миллиона привитых первой дозой. Полностью цикл вакцинации в городе закончили более 830 тысяч жителей. Высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, и некоторые вернулись к плановой работе.

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Комментарии (8)

тов
Как на Киевском вокзале
33 **зды связали
Жалуюсь в инстанции:
никакой дистанции!
тов
Не дала бы я Мирону —
у него, слыхать, корона,
а Степану бы дала —
у него антитела!
SKPTM
Вопрос доверия прививке = вопрос доверия властям.
Что интересно: большинство привившихся властям тоже не доверяет ))
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