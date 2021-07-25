Ответы большинства были предсказуемы — они не доверяют вакцине, «государство недостаточно убедило». Поэтому отказываются «какую-то заразу в себя пускать». А некоторые и вовсе недоумевают: «Какой мне смысл делать прививку, если я так и так заболею?» Часть опрошенных вдавалась в пересказ ужасных «смертей после уколов» и заявляла, что желает прививаться только Pfizer, которого в России нет.

Автор: Ирина Снеговская / YouTube

Но были и другие мнения, некоторые собеседники сказали, что вакцинацию должны делать «все нормальные люди, если у них с головой всё в порядке».

