Ответы большинства были предсказуемы — они не доверяют вакцине, «государство недостаточно убедило». Поэтому отказываются «какую-то заразу в себя пускать». А некоторые и вовсе недоумевают: «Какой мне смысл делать прививку, если я так и так заболею?» Часть опрошенных вдавалась в пересказ ужасных «смертей после уколов» и заявляла, что желает прививаться только Pfizer, которого в России нет.
Автор: Ирина Снеговская / YouTube
Но были и другие мнения, некоторые собеседники сказали, что вакцинацию должны делать «все нормальные люди, если у них с головой всё в порядке».
Среди непривитых среди опрошенных у 38%, по их словам, есть медотвод, 54% планируют вакцинироваться, 58% не доверяют вакцине, 19% привились бы, если бы были доступные зарубежные аналоги.
Как писала «Фонтанка», в среду Петербург перешагнул важный рубеж — 1,2 миллиона привитых первой дозой. Полностью цикл вакцинации в городе закончили более 830 тысяч жителей. Высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, и некоторые вернулись к плановой работе.