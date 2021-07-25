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Эргашев: Петербург перешагнул важный рубеж, но вирус никуда не ушёл

Вакцинация в Петербурге перешла важный рубеж, и появилась возможность вернуть некоторые стационары к плановой помощи, но вирус никуда не делся, заявил медицинский вице-губернатор Олег Эргашев.

Как написал Эргашев 25 июля на своей странице «ВКонтакте», за тридцать лет работы в медицине он убедился, что не бывает простых случаев, и любая болезнь требует особого внимания врачей.

«Поэтому даже в период пандемии мы должны позаботиться о каждом больном. На днях мы приняли решение перевести некоторые стационары, перепрофилированные под прием больных COVID-19, в обычный режим работы. С 26 июля Мариинская больница и больница Святителя Луки вновь начнут оказывать плановую медицинскую помощь, — заявил Эргашев. — Конечно, вирус никуда не ушёл. Но в среду город перешагнул важный рубеж — 1,2 миллиона петербуржцев привились первым компонентом антиковидной вакцины. Полностью цикл вакцинации закончили более 830 тысяч человек. Такие высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом».

По словам Эргашева, пока в Петербурге достаточный запас вакцины и необходимый коечный фонд, городу нужно позаботиться о здоровье плановых пациентов. Объём специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не должен снижаться.

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Комментарии (2)

Commentator
Ничего-ничего, к выборам отрапортуют о полной и безоговорочной капитуляции вируса.
Romul1960
Очередные сказки, видимо все просто с приближением сентября и соответсвующего шоу. Но вирус не может же отступить сразу и будет отступать постепенно... к сентябрю.
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