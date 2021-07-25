Одна женщина пострадала на пожаре в центре Петербурга 25 июля. Она была эвакуирована из дома 115 по Лиговскому проспекту, осмотрена медиками и госпитализирована в НИИ Джанелидзе.
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Об этом в воскресенье, 25 июля, журналистам сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Петербургу генерал-майор внутренней службы Дмитрий Легенький.
Александр Калинин/47News/МЧС России
Кроме этого, по данным «Фонтанки», один из пожарных получил в ходе ликвидации пожара тепловой удар.
Пожаром заинтересовалась прокуратура Центрального района, там намерены провести проверку, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что сообщение о пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте поступило 25 июля в 15:28. Буквально за час площадь возгорания увеличилась с 300 до 1500 квадратных метров, ранг был повышен до третьего номера. На данный момент сотрудники МЧС занимаются проливкой конструкций.