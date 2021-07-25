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Площадь пожара на Лиговском проспекте увеличилась в пять раз. Горят 1500 кв. метров

На Лиговском проспекте, 115 огонь охватил уже 1500 квадратных метров. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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«Происходит горение кровли пристройки и кровли дома. Общая площадь пожара — 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства спасателей.

МЧС РФ

К ликвидации привлекают всё больше и больше человек. На данный момент на месте работают 117 человек.

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Ранее «Фонтанка» публиковала фото и видео с места тушения.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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