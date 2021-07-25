В Приозерске закрыли часть улиц и прямо посреди проезжей части перевернули автомобили, которые позже обещают поджечь. Это сделала съёмочная группа «Эпидемии», которая снимает в городе продолжение популярного сериала.

Как сообщает 25 июля областной портал 47news со ссылкой на местную администрацию, съёмки в городе будут проходить около месяца — в июле-августе. В настоящий момент съёмочный процесс в Приозерске ограничил движение по перекрёстку улиц Суворова и Чапаева.