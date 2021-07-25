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Жителям Приозерска привиделся апокалипсис. Там перекрыли дороги и перевернули машины ради «Эпидемии»

В Приозерске снимают продолжение популярного сериала «Эпидемия»

В Приозерске закрыли часть улиц и прямо посреди проезжей части перевернули автомобили, которые позже обещают поджечь. Это сделала съёмочная группа «Эпидемии», которая снимает в городе продолжение популярного сериала.

Как сообщает 25 июля областной портал 47news со ссылкой на местную администрацию, съёмки в городе будут проходить около месяца — в июле-августе. В настоящий момент съёмочный процесс в Приозерске ограничил движение по перекрёстку улиц Суворова и Чапаева.

Судя по реакции пользователей соцсетей, ограничения стали для них неожиданностью. Приозерское издание «Красная звезда» сообщает, что декорации сцены поначалу производят впечатление массовой аварии. «Говорят, что с началом процесса автомобили на съёмочной площадке подожгут, чтобы сцена была ещё более впечатляющей», — передаёт издание.

После съёмок на улице Суворова киношники переедут к пешеходному деревянному Бумовскому мосту через Вуоксу.

Первые серии «Эпидемии» вышли на экран в ноябре 2019-го. В октябре 2020-го сериал вышел на стриминговой платформе Netflix и попал в тройку самых популярных у зрителей в десятках стран мира. Комплимента картину удостоил писатель Стивен Кинг — признанный мастер ужасов и фантастики. По сюжету, из столицы в регионы распространяется новый неизвестный вирус. Главные герои ищут спасения от него в охотничьем домике в Карелии на необитаемом острове посреди озера.

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Комментарии (3)

ProstoZloy
Прочитали бы "Гонки с дьяволом" Владимира Кузьменко, подождали бы чуток - и "натура" сама бы подошла.
Avs7153
Я надеюсь, перекрыты центральные магистрали? Чтобы ни одна мышь не просочилась!
Alex000
Хосспаде, как будто что-то непривычное.
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