Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что сайты с запрещённой информацией необходимо блокировать за один-два часа. По его мнению, это позволит остановить пропаганду экстремизма и терроризма. Такое мнение он выразил в интервью «Российской газете» 25 июля.



«С учётом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов», — подчеркнул он.

