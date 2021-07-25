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Бастрыкин заявил, что сайты с запрещённой информацией необходимо блокировать за один-два часа

Глава СКР считает, что нужно оптимизировать процесс по блокировке сайтов с запрещённой информацией

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что сайты с запрещённой информацией необходимо блокировать за один-два часа. По его мнению, это позволит остановить пропаганду экстремизма и терроризма. Такое мнение он выразил в интервью «Российской газете» 25 июля.

«С учётом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов», — подчеркнул он.

Также Бастрыкин считает, что нужно более серьёзно подходить к профилактике экстремистских преступлений среди молодёжи, «формировать правильные ценности у растущего поколения».

Ранее «Фонтанка» писала, что СКР попросил учёных СПбГУ выявить причины, по которым подростки участвуют в протестных акциях.

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Комментарии (4)

lamer
Повылазили поклонники экстремизма и терроризма.
Maxic_84
Правильные ценности у молодёжи это видимо несменяемый Путин, коррупция во всем и везде и конечно борьба со всем миром. Ну и без раскачки тк времени на неё нет:)
Аппаратчик мокрой классификации
Александр Иванович, признай запрещённым украинский борщ! У нас есть свой, сибирский!
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