Очередной пожар в воскресенье, 25 июля, произошел в Петербурге. На этот раз ЧП случилось в Невском районе, где после ДТП на Октябрьской набережной загорелся автомобиль.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, авария и последующее за ней возгорание авто произошли возле дома номер 88 по Октябрьской набережной.
На кадрах городского портала «Мегаполис / ДТП и ЧП / Петербург» виден момент взрыва:
Судя по кадрам, полученным от читателей «Фонтанки», пожар уже потушили.
читатель «Фонтанки»
Сведения о пострадавших уточняются.
Напомним, что в эти же минуты пожарные пытаются справиться с огнём в жилом доме на Лиговском проспекте.