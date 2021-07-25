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Ещё один пожар в Петербурге. На Октябрьской набережной после ДТП загорелась машина

Автомобиль загорелся после ДТП на Октябрьской набережной

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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Очередной пожар в воскресенье, 25 июля, произошел в Петербурге. На этот раз ЧП случилось в Невском районе, где после ДТП на Октябрьской набережной загорелся автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, авария и последующее за ней возгорание авто произошли возле дома номер 88 по Октябрьской набережной.

На кадрах городского портала «Мегаполис / ДТП и ЧП / Петербург» виден момент взрыва:

Megapolisonline

Судя по кадрам, полученным от читателей «Фонтанки», пожар уже потушили.

читатель «Фонтанки»

Сведения о пострадавших уточняются.

Напомним, что в эти же минуты пожарные пытаются справиться с огнём в жилом доме на Лиговском проспекте.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

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