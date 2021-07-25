Очередной пожар в воскресенье, 25 июля, произошел в Петербурге. На этот раз ЧП случилось в Невском районе, где после ДТП на Октябрьской набережной загорелся автомобиль.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, авария и последующее за ней возгорание авто произошли возле дома номер 88 по Октябрьской набережной.

На кадрах городского портала «Мегаполис / ДТП и ЧП / Петербург» виден момент взрыва: