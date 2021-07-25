«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180, — говорится в сообщении администрации Сочи. — Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться».
И добавили, что во время непогоды, 24 июля, прибрежные территории Сочи и оборудование пляжей не пострадали. Был лишь «точечный выброс древесины», но жители и гости курорта неудобств не ощутили, потому что пляжи были закрыты из-за шторма. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор.
Как писала «Фонтанка», 23 июля в Сочи завыли сирены. Реки вышли из берегов, в городе готовились к эвакуации.
В Сочи открыли все пляжи и разрешили купаться
Непогода осталась для Сочи позади — турсезон продолжается. Гостям города снова разрешено купаться, сообщает администрация города 25 июля.
«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180, — говорится в сообщении администрации Сочи. — Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться».