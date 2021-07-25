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В Сочи открыли все пляжи и разрешили купаться

Непогода осталась для Сочи позади — турсезон продолжается. Гостям города снова разрешено купаться, сообщает администрация города 25 июля.

«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180, — говорится в сообщении администрации Сочи. — Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться».

И добавили, что во время непогоды, 24 июля, прибрежные территории Сочи и оборудование пляжей не пострадали. Был лишь «точечный выброс древесины», но жители и гости курорта неудобств не ощутили, потому что пляжи были закрыты из-за шторма. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор.

Как писала «Фонтанка», 23 июля в Сочи завыли сирены. Реки вышли из берегов, в городе готовились к эвакуации.

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Комментарии (3)

chip1
Какашки то из воды убрали, или канализация городская море так и осеменяет полезными палочками?
Woodruff Shnibbll
Что еще раз подтверждает, что плевали все на ваше здоровье и эпидемии. Бабосики - бабосики несите в кассу...
тов
А вакцинациято лишь точечное желание быстрее продать скоропортящуюся мутную жижу.
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