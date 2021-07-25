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Как не стать дураком после ковида. Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта

Интеллект не восстанавливается после выздоровления от COVID-19, выяснили учёные

Группа учёных из Великобритании опубликовала в медицинском журнале The Lancet результаты масштабного исследования, которые однозначно говорят о негативном влиянии коронавируса на уровень интеллекта. По данным исследователей, оно сохраняется и после выздоровления от COVID-19. При этом дефицит умственных способностей был обнаружен даже у тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме.

Как пишет 25 июля TJ, подозрения о неврологических осложнениях после COVID-19 высказывались достаточно давно — многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль, депрессию и прочие признаки поражения центральной нервной системы.

Однако надёжных подтверждений влияния SARS-CoV-2 на интеллект до сих пор не было, несмотря на то что коронавирус уже находили в отдельных областях головного мозга умерших.

Специалисты британских вузов при помощи BBC провели анкетированное онлайн-исследование умственных способностей, которое проходило с января по декабрь 2020 года и качественно охватило 81 337 человек — столько людей предоставили все требуемые данные. Результаты учёные сопоставили с показателями здоровых людей.

По результатам исследования было выявлено, что серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, переболевшим им в тяжёлой формой с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, что примерно соответствует семи традиционным баллам IQ. У тех, кому потребовалась госпитализация без использования ИВЛ, уровень интеллекта упал на 0,26 SD. Переболевшие на дому в лёгкой форме потеряли в общем 0,23 SD. Для сравнения: инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.

Наибольший урон, по данным учёных, коронавирус наносит способностям к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. Ощутимо ухудшается также умение работать с плоскими и трёхмерными объектами.

Авторы исследования настаивают на более тщательном изучении явления — в частности, необходимо надёжно проверить с помощью МРТ и других методов данные о структурных изменениях в головном мозге, энцефалопатии, мелких мозговых кровоизлияниях, серьёзных психологических и психиатрических симптомах после выздоровления от COVID-19.

Ранее «Фонтанка» писала, что самый известный в мире медицинский журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности COVID-19, имеющихся у него в самом начале пандемии.

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Комментарии (20)

f0ntan
Я не вижу в этой статье ответа на вопрос в названии "Как не стать дураком после ковида?". Я думал, тут будет дан умный совет на этот вопрос. А в статье лишь говорится о том, что переболевшие становятся дураками
Zet
По последним научным данным необратимая потеря интеллекта наступает за 15 дней до заражения.
zzz34
Многие дураки уже до ковида
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