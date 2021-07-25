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Журнал Lancet скрыл данные о передаче коронавируса от человека к человеку в начале пандемии

Медицинский журнал The Lancet обвинили в сокрытии имеющихся у него фактов об опасности COVID-19

Самый известный в мире медицинский журнал The Lancet в самом начале пандемии знал о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и распространяться бессимптоными носителями, но скрыл эти данные, заявил британский медицинский исследователь и директор Wellcome Trust Джереми Фаррар в своей книге.

Как пишет 25 июля Daily Mail, журнал с первых дней появления коронавируса в Ухани имел доступ к исследованиям, доказывающим передачу вируса от человека к человеку и бессимптомным носителях. Об этом говорили китайские ученые уже в конце 2019 года. Но редакция не стала публиковать данные и не обратилась к мнению известных медиков, что не дало возможности мировой общественности отреагировать оперативнее.

По мнению Фаррара, быстрые действия и ответственность редакции могли спасти мир от пандемии — мир должен был знать об этом гораздо раньше. В свою очередь, в Lancet заявили, что все документы, имеющие большое значение для общественного здравоохранения, и так были распространены как можно скорее, но при этом обеспечивалось тщательное рецензирование и проверка.

«Нашим авторам рекомендуется делиться неопубликованными статьями, которые были отправлены в журнал The Lancet, напрямую с соответствующими медицинскими органами, органами здравоохранения и со спонсорами, а также через серверы предварительной печати», — заявила пресс-секретарь издания.

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