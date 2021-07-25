Стрелок из Ленобласти 10 лет назад сбежал из колонии для бывших полицейских и был объявлен в международный розыск

Подробности жизни 45-летнего Александра Платонова 25 июля описывает 47news . Мужчина родился в селе Тулебня Нижегородской области. В начале нулевых жил в Волосово, затем перебрался в коммуналку на улице Комсомольской в Красносельском районе Петербурга. В том же районе служил в милиции. В 2006 году он привлекался к ответственности по статье о применении насилия к представителю власти, а в 2007 году был осужден на полтора года за кражу и превышение должностных полномочий. В июле 2008-го освободился условно-досрочно.

По данным ФСИН, весной 2010 года Платонов был осужден Дновским районным судом Псковской области по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель потерпевшего. В августе 2011 года он не вернулся в ИК-11 в Нижегородской области для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов, куда был помещён после приговора. Его отпускали на так называемый длительный выезд (предусмотрено регламентом). После этого беглец был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.



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