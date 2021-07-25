FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +26
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
6
Печать

Стрелок из Ленобласти 10 лет назад сбежал из колонии для бывших полицейских и был объявлен в международный розыск

Предполагаемый организатор нарколаборатории в Баландино 10 лет прятался от закона. В 2011 году он сбежал из колонии для бывших полицейских, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Подробности жизни 45-летнего Александра Платонова 25 июля описывает 47news. Мужчина родился в селе Тулебня Нижегородской области. В начале нулевых жил в Волосово, затем перебрался в коммуналку на улице Комсомольской в Красносельском районе Петербурга. В том же районе служил в милиции. В 2006 году он привлекался к ответственности по статье о применении насилия к представителю власти, а в 2007 году был осужден на полтора года за кражу и превышение должностных полномочий. В июле 2008-го освободился условно-досрочно.

По данным ФСИН, весной 2010 года Платонов был осужден Дновским районным судом Псковской области по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель потерпевшего. В августе 2011 года он не вернулся в ИК-11 в Нижегородской области для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов, куда был помещён после приговора. Его отпускали на так называемый длительный выезд (предусмотрено регламентом). После этого беглец был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.

Накануне утром оперативники при поддержке спецназа «Гром» пришли в дом в Баландино. Хозяин встретил их стрельбой, но был ранен сам. В сарае нашлись наркотики, прекурсоры, спецодежда.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

spb7771250
А-а-а, вот теперь становится понятно почему его не убили при задержании... Знали они ху из...
AlBerkut
Ну, что я и говорил...
Недо-Хайзенберг оказался уже в розыске, так что коллекция статей пополнилась побегом, ну и + неотбытая часть приговора по 111 ч. 4....
Бинго!
IvanLoh
Отдельные колонии для «своих» с отпусками и плюшками должны быть ликвидированы. Пусть сидят со всеми.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний