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Синоптики предупреждают о непарадной погоде в Петербурге — ветре и метровых волнах

ГУ МЧС по Петербургу, ссылаясь на информацию от синоптиков, предупреждает об ухудшении погодных условий в городе в День ВМФ.

В ведомстве спасателей сообщили, что 25 июля в период с 12 до 15 часов ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 12–14 м/с. Волны могут достигать высоты от 0,5 до 1 метра.

В Петербурге уже начался парад ВМФ, который принимает лично Владимир Путин.

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Комментарии (2)

Riptide
Да, странно. Обычно мы общались на коротковолновых ...
Аппаратчик мокрой классификации
Ой-вэй! Впрочем, ничего. Владимиру Владимировичу не привыкать без зонта по пустынным улицам ходить.
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