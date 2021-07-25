В ведомстве спасателей сообщили, что 25 июля в период с 12 до 15 часов ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 12–14 м/с. Волны могут достигать высоты от 0,5 до 1 метра.
В Петербурге уже начался парад ВМФ, который принимает лично Владимир Путин.
Синоптики предупреждают о непарадной погоде в Петербурге — ветре и метровых волнах
ГУ МЧС по Петербургу, ссылаясь на информацию от синоптиков, предупреждает об ухудшении погодных условий в городе в День ВМФ.
В ведомстве спасателей сообщили, что 25 июля в период с 12 до 15 часов ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 12–14 м/с. Волны могут достигать высоты от 0,5 до 1 метра.