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Петербургский пенсионер стал фигурантом уголовного дела, не выходя из ковидной реанимации

На 79-летнего пенсионера в Петербурге завели дело по статье о незаконном хранении оружия

Полиция Красногвардейского района возбудила уголовное дело в отношении 79-летнего петербуржца, госпитализированного в Боткинскую больницу с патронами и «Сигналом охотника». Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля. Дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Напомним, пенсионер вместе с женой поступили в Боткина в тяжёлом состоянии в пятницу. Их поместили в реанимацию, но перед этим охрана в ходе досмотра нашла у мужчины «Сигнал охотника», пять самодельных стволов 5.6 мм к нему, а также более двадцати патронов. Опросить владельца не вышло, но сын пояснил полиции, что его отец — профессиональный охотник.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Шта? Стволы 5.6 мм к 'Синалу охотника'? 🤔🤔🤔
Это, сорри, КАК???
Сигнал Он вообще бесствольный, там этот типа патрон либо на резьбе, либо типа байонетного крепления, предназначен для подачи сигналов бедствия и т.п., на самом деле чаще им типа салюты пускают.
Оружием не является, в свободном обороте.
Как, куда, к чему ствол? Или сигнал охотника как УСМ к крепящемуся к нему стволу на 5.6? Творение сумасшедшего трудовика на станке 'школьник'?
260624091
Похеру ему ваши уголовные дела,он собрался в дальнее путешествие.
Karl_Ivanovich
Серьёзно дед докторов опасался... Или он от вирусов собирался отстреливаться?
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