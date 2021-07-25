Петербургский пенсионер стал фигурантом уголовного дела, не выходя из ковидной реанимации

Полиция Красногвардейского района возбудила уголовное дело в отношении 79-летнего петербуржца, госпитализированного в Боткинскую больницу с патронами и «Сигналом охотника». Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля. Дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».



Напомним, пенсионер вместе с женой поступили в Боткина в тяжёлом состоянии в пятницу. Их поместили в реанимацию, но перед этим охрана в ходе досмотра нашла у мужчины «Сигнал охотника», пять самодельных стволов 5.6 мм к нему, а также более двадцати патронов. Опросить владельца не вышло, но сын пояснил полиции, что его отец — профессиональный охотник.

