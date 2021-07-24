Вооружился против коронавируса. Пенсионер из Петербурга рискует стать фигурантом уголовного дела из-за инцидента в больнице

Петербургский пенсионер может стать фигурантом уголовного дела из-за любви к охоте и спортивной стрельбе. Пожилого мужчину госпитализировали в Боткинскую больницу с боеприпасами. Оружие и патроны охрана нашла в сумке у пациента.



Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне в коронавирусный стационар в тяжёлом состоянии поступил 79-летний петербуржец вместе с женой. При досмотре у главы семьи были изъяты «Сигнал охотника», пять самодельных стволов к нему и более двадцати патронов, среди которых были спортивно-охотничьи. Опросить владельца не вышло — вместе с супругой их сразу же поместили в реанимацию. Сын пенсионера пояснил, что его отец — профессиональных охотник.