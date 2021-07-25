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Полиция установила личность драгдилера из Ленобласти, стрелявшего по спецназу и жившего под чужим именем

Оперативники установили настоящее имя предполагаемого организатора нарколаборатории из Баландино, который отстреливался от спецназовцев из обреза. Журналисты были правы, мужчина действительно жил под чужим паспортом. У него на это были свои причины — он находился в розыске и не хотел в колонию.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, в ходе следственно-оперативных мероприятий у задержанного взяли отпечатки и сверили их с оттисками из базы данных. Выяснилось, что Фомин на самом деле является 45-летним Александром Платоновым, зарегистрированным в Волосово и находящимся в розыске как осужденный, уклонившийся от лишения свободы.

Накануне утром оперативники при поддержке спецназа «Гром» пришли в дом в Баландино. Хозяин встретил их стрельбой, но был ранен сам. В сарае нашлись наркотики, прекурсоры, спецодежда.

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Комментарии (4)

igoruha
Теперь может пожизненное получить по совокупности
Евгений Валов
Как он, интересно, "уклонился"? Отпросился после суда покурить? Или отсрочка была до достижения детьми совершеннолетия?
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