Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, в ходе следственно-оперативных мероприятий у задержанного взяли отпечатки и сверили их с оттисками из базы данных. Выяснилось, что Фомин на самом деле является 45-летним Александром Платоновым, зарегистрированным в Волосово и находящимся в розыске как осужденный, уклонившийся от лишения свободы.
Накануне утром оперативники при поддержке спецназа «Гром» пришли в дом в Баландино. Хозяин встретил их стрельбой, но был ранен сам. В сарае нашлись наркотики, прекурсоры, спецодежда.
Полиция установила личность драгдилера из Ленобласти, стрелявшего по спецназу и жившего под чужим именем
Оперативники установили настоящее имя предполагаемого организатора нарколаборатории из Баландино, который отстреливался от спецназовцев из обреза. Журналисты были правы, мужчина действительно жил под чужим паспортом. У него на это были свои причины — он находился в розыске и не хотел в колонию.
Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, в ходе следственно-оперативных мероприятий у задержанного взяли отпечатки и сверили их с оттисками из базы данных. Выяснилось, что Фомин на самом деле является 45-летним Александром Платоновым, зарегистрированным в Волосово и находящимся в розыске как осужденный, уклонившийся от лишения свободы.