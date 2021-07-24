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В SIAB начали собственную проверку после пропажи 13 миллионов из банка в Петербурге

Служба безопасности банка SIAB проведёт внутреннюю проверку в финансовой организации, из закрытого сейфа которой исчезли более 13 млн рублей жителя Петербурга. В расследовании полиции обещано содействие.

Об этом «Фонтанке» 24 июля сообщила президент-председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова. В банке заверили, что сотрудничают с правоохранительными органами и предоставят все материалы, которые потребуются для расследования.

«На основании договора банк, предоставляя в аренду сейфовую ячейку, обязан обеспечить беспрепятственный доступ арендатора для пользования сейфовой ячейкой в установленные часы, а также принять необходимые меры для обеспечения сохранности самой сейфовой ячейки. В то же время арендатор не информирует банк о содержимом сейфовой ячейки, а банк не осуществляет контроль над вложением арендатора в сейфовую ячейку и не ведет учет сведений о содержимом сейфовой ячейки», — объясняют в SIAB.

Один из арендаторов накануне недосчитался более 13 миллионов рублей. Сумма в долларах и евро хранилась в сейфе в головном офисе SIAB на Черниговской улице, 8. Во время последнего визита петербуржец нашёл ячейку неповреждённой, закрытой и пустой. Он обратился в 29-й отдел полиции Московского района с заявлением о краже.

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Комментарии (7)

BARSUKA
так себе банк. не взяли меня на работу - теперь закроются
Skazochny
в нормальной стране первый вопрос был бы к потерпевшему, откуда дровишки
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