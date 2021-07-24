В SIAB начали собственную проверку после пропажи 13 миллионов из банка в Петербурге

Служба безопасности банка SIAB проведёт внутреннюю проверку в финансовой организации, из закрытого сейфа которой исчезли более 13 млн рублей жителя Петербурга. В расследовании полиции обещано содействие.



Об этом «Фонтанке» 24 июля сообщила президент-председатель правления банка SIAB Галина Ванчикова. В банке заверили, что сотрудничают с правоохранительными органами и предоставят все материалы, которые потребуются для расследования.

«На основании договора банк, предоставляя в аренду сейфовую ячейку, обязан обеспечить беспрепятственный доступ арендатора для пользования сейфовой ячейкой в установленные часы, а также принять необходимые меры для обеспечения сохранности самой сейфовой ячейки. В то же время арендатор не информирует банк о содержимом сейфовой ячейки, а банк не осуществляет контроль над вложением арендатора в сейфовую ячейку и не ведет учет сведений о содержимом сейфовой ячейки», — объясняют в SIAB.