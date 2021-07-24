Ненадёжно, как в сейфе. В Петербурге из банковской ячейки исчезло более 13 млн рублей

Ячейка встретила пустотой. Повреждений на замке нет, денег тоже. По словам читателя, из сейфа исчезли 100 тысяч евро и 70 тысяч долларов, если в рублях, то более 13 миллионов.

Как рассказал «Фонтанке» владелец опустевшей ячейки, 23 июля неприятностями закончился его визит в головной офис банка SIAB на Черниговской, 8. Перед отпуском он планировал оставить в сейфе ювелирные украшения, но оказалось, что это рискованно.

Житель Петербурга заявил о краже из банковского хранилища, гарантирующего полную безопасность. Доверив сейфу миллионы, на выходе он получил пшик.

Договор на сейфинг с банком клиент заключил в декабре 2019 года, доступ имела также супруга. В конце апреля она забирала часть денег из ячейки. По словам мужчины, как раз к ней ему и предложили присмотреться перед тем, как пенять на прорехи в безопасности организации.

«В сейфе деньги, которые собирали на покупку дома. Часть — это сбережения матери жены, которые та откладывала на чёрный день», — объясняет он. Подтвердить свои слова готов на детекторе лжи, процедуру назначили на понедельник.

В полицейском главке сообщили, что заявление о краже денег из банковской ячейки зарегистрировано в 29-м отделе. Проводится проверка. «Фонтанка» также обратилась за комментарием в банк SIAB.