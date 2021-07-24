СК: Подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе задержан

Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого убийцы заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. О поимке 28-летнего мужчины 24 июля пишет РИА Новости.
«Сотрудники МВД задержали подозреваемого совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. Мужчину нашли на территории Андроповского района, где он прятался в заброшенных постройках. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию второго подозреваемого продолжаются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Сотрудника МВД расстреляли рядом с собственным домом в ночь на субботу. В полицейского попало 9 пуль, он скончался во время реанимационных действий в больнице. Подозреваемый с подельником скрылись на «девятке», но вскоре бросили машину на трассе «Кавказ», уйдя от преследования по полю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.