В «Векторе» оценили риск распространения гриппа H5N6, зафиксированного в Китае

В России нет случаев заражения вирусом птичьего гриппа H5N6. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.



В минувшую пятницу три случая заражения людей зафиксировали на юго-западе Китая. Один из них завершился летальным исходом.

По данным «Вектора», в России ни разу не выявляли случаи H5N6 среди людей. В научном центре отметили, что нет оснований, что в будущем риск их возникновения вырастет.

С 2014 года в мире заразились 36 человек. Единственный случай за пределами Китая был подтвержден в Лаосе в 2021 году. В «Векторе» подчеркнули, что вирус ни разу не передавался от человека к человеку.