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В «Векторе» оценили риск распространения гриппа H5N6, зафиксированного в Китае

В России нет случаев заражения вирусом птичьего гриппа H5N6. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В минувшую пятницу три случая заражения людей зафиксировали на юго-западе Китая. Один из них завершился летальным исходом.

По данным «Вектора», в России ни разу не выявляли случаи H5N6 среди людей. В научном центре отметили, что нет оснований, что в будущем риск их возникновения вырастет.

С 2014 года в мире заразились 36 человек. Единственный случай за пределами Китая был подтвержден в Лаосе в 2021 году. В «Векторе» подчеркнули, что вирус ни разу не передавался от человека к человеку.

Ранее, как писала «Фонтанка», Минздрав опубликовал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной».

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Комментарии (1)

266081655
О, сколько нам открытий чудных готовит наш китайский друг! И ковид, сын ошибок трудных... И Спутник, Гамалея друг.....
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