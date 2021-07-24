Минздрав опубликовал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной»

Онкопациентам, которые завершили противоопухолевую терапию, как отмечается в рекомендации, можно прививаться вакциной «Спутник V». А тем, кто планирует получать лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендовано использовать препарат по меньшей мере за две недели до его начала.

Вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных новообразованиях и первичном иммунодефиците. Об этом сообщается 24 июля в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ по прививочной кампании среди взрослого населения.

В документе уточнили, что пациентам, которые перенесли острое инфекционное или неинфекционное заболевание, можно прививаться против коронавируса только через две-четыре недели после полного выздоровления. Также вакцинироваться не позднее чем за 14 дней следует тем, кому предстоит плановая хирургическая операция.

В рекомендациях отмечается, что вакцины, исходя из известных данных, не представляют опасность для беременных женщин или плода, однако противопоказаны в период грудного вскармливания.

Минздрав рекомендует выдавать медотвод пациентам с временными противопоказаниями на 30 дней с последующей консультацией врача.

«Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — говорится в документе.

При этом решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в медорганизации, где наблюдается пациент. Минздрав подчеркивает, что необоснованно выданная справка оставляет людей «беззащитными перед COVID-19» и приводит к тяжелому протеканию болезни у пациентов с соматической патологией, аллергией, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.