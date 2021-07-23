Минздрав РФ сообщил о возможности ревакцинации от коронавируса российскими вакцинами.
«Все вакцины [от коронавируса] могут использоваться для повторной вакцинации», — цитирует 23 июля министра здравоохранения Михаила Мурашко ТАСС.
По его словам, препарат «Спутник Лайт» также может быть использован для ревакцинации. Он добавил, что первые партии уже начали поступать в регионы.
Глава Минздрава сообщил, что производство облегчённой версии «Спутника V» будет наращиваться.
В Петербурге 20 июля были ревакцинированы первые 500 человек.
Мурашко: Все российские вакцины от COVID-19 подходят для ревакцинации
«Спутник Лайт» также может быть использован при ревакцинации, заявили в Минздраве
Минздрав РФ сообщил о возможности ревакцинации от коронавируса российскими вакцинами.