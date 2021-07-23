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Мурашко: Все российские вакцины от COVID-19 подходят для ревакцинации

«Спутник Лайт» также может быть использован при ревакцинации, заявили в Минздраве

Минздрав РФ сообщил о возможности ревакцинации от коронавируса российскими вакцинами.

«Все вакцины [от коронавируса] могут использоваться для повторной вакцинации», — цитирует 23 июля министра здравоохранения Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, препарат «Спутник Лайт» также может быть использован для ревакцинации. Он добавил, что первые партии уже начали поступать в регионы.

Глава Минздрава сообщил, что производство облегчённой версии «Спутника V» будет наращиваться.

В Петербурге 20 июля были ревакцинированы первые 500 человек.

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Комментарии (5)

265895278
Мурашко расписался в собственной некомпетентности такой заявой
266094080
Постоянное вранье, вранье в каждом слове - вот признак российских властей.
guess
Спасибо, обойдёмся и без
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